الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكرملين: الهدنة الإنسانية فى غزة هى السبيل الوحيد لبناء محاولات للتوصل لتسوية مستدامة

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أكد الكرملين، أن الهدنة الإنسانية في غزة هي السبيل الوحيد لبناء محاولات للتوصل إلى تسوية مستدامة، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة القاهرة الإخبارية. 

ورحَّب السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

الهدنة المعلنة في قطاع غزة

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

الكرملين الهدنة الإنسانية غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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