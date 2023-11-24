عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم بعد دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ (بث مباشر)

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورة حية بعد عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم بعد دخول الهدنة في غزة، حيز التنفيذ، في لحظات بكاء على ما شهدته الدولة الفلسطينية من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

وفي السياق، قال رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه يتم العمل على الوصول إلى المصابين والمرضى وإجلائهم إلى مستشفيات جنوب غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "10 سيارات إسعاف تابعة لنا تتجه إلى المستشفى المعمداني في غزة لإجلاء المرضى والكوادر الطبية"، مؤكدًا إجلاء نحو 100 مريض في مستشفى الشفاء بغزة إلى مستشفيات وسط وجنوب القطاع.