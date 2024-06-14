سجل سعر الدولار اليوم الجمعة استقرار سعري عند الارتفاعات الطفيفة التي سجلتها الأيام القليلة الماضية.

وتوقفت حركة التداولات في البنوك المصرية مع الاجازة التي حصلت عليها لمدة ٩ أيام مع عيد الأضحى، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار البنك المركزي المصري

الشراء: 47.6469 جنيه مصري

البيع: 47.7469 جنيه مصري

سعر الدولار بنك الإسكندرية

الشراء: 47.65 جنيه مصري

البيع: 47.75 جنيه مصري

سعر الدولار بنك القاهرة

الشراء: 47.64 جنيه مصري

البيع: 47.74 جنيه مصري

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

الشراء: 47.66 جنيه مصري

البيع: 47.76 جنيه مصري

سعر الدولار بنك فيصل الإسلامي

الشراء: 47.66 جنيه مصري

البيع: 47.76 جنيه مصري

سعر الدولار بنك أبو ظبي الإسلامي

الشراء: 47.70 جنيه مصري

البيع: 47.80 جنيه مصري

سعر الدولار بنك HSBC

الشراء: 47.67 جنيه مصري

البيع: 47.77 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر:

الشراء: 47.64 جنيه مصري

البيع: 47.74 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي اليوم البنك الأهلي المصري:

الشراء: 47.70 جنيه مصري

البيع: 47.80 جنيه مصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.6591 47.7591 يورو 51.4242 51.5464 جنيه إسترلينى 60.8750 61.0123 فرنك سويسرى 53.1554 53.2848

بلغ سعر ال١٠٠ ين يابانى 30.3098 جنيه للشراء، و30.3792 جنيه للبيع.

ريال سعودى 12.7040 جنيه للشراء،12.7320 جنيه للبيع.

دينار كويتى 155.4846 جنيه للشراء، 155.8617 جنيه للبيع.

درهم اماراتى 12.9748 جنيه للشراء، و 13.0031 جنيه للبيع.

اليوان الصينى 6.5713 جنيه للشراء، و 6.5852 جنيه للبيع.