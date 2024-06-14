الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك 

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة استقرار سعري عند الارتفاعات الطفيفة التي سجلتها الأيام القليلة الماضية. 

وتوقفت حركة التداولات في البنوك المصرية مع الاجازة التي حصلت عليها لمدة ٩ أيام مع عيد الأضحى، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار البنك المركزي المصري

الشراء: 47.6469 جنيه مصري

البيع: 47.7469 جنيه مصري

سعر الدولار بنك الإسكندرية

الشراء: 47.65 جنيه مصري

البيع: 47.75 جنيه مصري

سعر الدولار بنك القاهرة

الشراء: 47.64 جنيه مصري

البيع: 47.74 جنيه مصري

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

الشراء: 47.66 جنيه مصري

البيع: 47.76 جنيه مصري

سعر الدولار بنك فيصل الإسلامي

الشراء: 47.66 جنيه مصري

البيع: 47.76 جنيه مصري

سعر الدولار بنك أبو ظبي الإسلامي

الشراء: 47.70 جنيه مصري

البيع: 47.80 جنيه مصري

سعر الدولار بنك HSBC

الشراء: 47.67 جنيه مصري

البيع: 47.77 جنيه مصري

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر:

الشراء: 47.64 جنيه مصري

البيع: 47.74 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي اليوم البنك الأهلي المصري:

الشراء: 47.70 جنيه مصري

البيع: 47.80 جنيه مصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.659147.7591
يورو51.424251.5464
جنيه إسترلينى60.875061.0123
فرنك سويسرى53.155453.2848

بلغ سعر ال١٠٠ ين يابانى  30.3098 جنيه للشراء، و30.3792 جنيه للبيع.

ريال سعودى     12.7040 جنيه للشراء،12.7320 جنيه للبيع. 

دينار كويتى     155.4846   جنيه للشراء،   155.8617 جنيه للبيع. 

درهم اماراتى    12.9748 جنيه للشراء، و 13.0031 جنيه للبيع.

اليوان الصينى   6.5713 جنيه للشراء، و   6.5852 جنيه للبيع. 

اقرأ أيضاً 

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه في البنوك اليوم

سعر الدولار البنك الأهلي يورو جنيه استرليني دينار كويتي سعر الدولار اليوم في مصر 2024 سعر الدولار البنك المركزي المصري سعر الدولار بنك الإسكندرية سعر الدولار بنك القاهرة سعر الدولار البنك التجاري الدولي سعر الدولار بنك فيصل الإسلامي سعرالدولار بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار بنك HSBC سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اسعار العملات الاجنبية اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك 

مجلس الأمن الدولى يدعو إلى الوقف الفورى للقتال فى منطقة الفاشر بالسودان

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14-6-2024 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 14-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح