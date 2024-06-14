5 مصابين في حادث تصادم بالقليوبية

أُصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين سوزوكى فى مزلقان ذكى بالطريق الزراعى بنها القاهرة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين سوزوكى في مزلقان ذكي، بالطريق الزراعي ووجود مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين وقوع الحادث بين سيارتين سوزوكي نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.