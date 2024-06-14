الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 مصابين في حادث تصادم بالقليوبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أُصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين سوزوكى فى مزلقان ذكى بالطريق الزراعى بنها القاهرة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين سوزوكى في مزلقان ذكي، بالطريق الزراعي ووجود مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى. 

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وتبين وقوع الحادث بين سيارتين سوزوكي نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

حادث تصادم مزلقان ذكى مرور القليوبية الطريق الزراعي مدينة طوخ

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ وميدان الشهداء

تنسيق القبول بالثانوية العامة في القليوبية.. قرار من المحافظ

مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة فى القليوبية

ضبط المتهم بقتل عجوز لسرقة مصوغاتها الذهبية فى شبرا الخيمة

جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم تحقيقا لهدف الطاقة النظيفة

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض جثة مسنة في مسكنها

رئيس جامعة بنها يستقبل أسقف شبين القناطر

محافظ القليوبية يبحث موقف الأراضي المملوكة للدولة وغير مستغلة

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

5 مصابين في حادث تصادم بالقليوبية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك 

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ135 كيلو "حشيش" في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح