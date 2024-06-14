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محمد الباز

حالة الطقس اليوم الجمعة 14-6-2024 | درجات الحرارة في مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها لتتجاوز الحرارة 44 درجة على أغلب محافظات الجمهورية بينما تتخطى 50 درجة على جنوب الصعيد، وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة14-6-2024 | درجات الحرارة في مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم، استمرار الموجة اللاهبة والتي تصل ذروتها اليوم الجمعة وتستمر ذروتها في وقفة عرفات والتي توافق السبت، حيث تسجل مستويات قياسية جديدة عن سابقاتها.

وتبدأ الحرارة في التراجع بداية من يوم الأحد (أول أيام العيد) ولكن بنسب بسيطة بمعدل 3 درجات تقريبًا وسيكون الشعور الحقيقي بالتحسن النسبي من نهايات ليل الأحد وحتى يومي الإثنين والثلاثاء تدريجيًا لتعود الحرارة مجددًا إلى اواخر الثلاثينات وقد ترتفع قليلًا مع نهايات أسبوع العيد إلى حدود الأربعين درجة على القاهرة الكبرى والدلتا.

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حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس الحارة نهارًا على الإسكندرية والسواحل الشمالية، وتكون درجات الحرارة في منتصف الثلاثينات على خط سواحل المتوسط. 

ووجه خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات إلى كبار السن وأصحاب مرضى السكر والقلب والضغط المرتفع للتواجد في أماكن منخفضة الحرارة وجيدة التهوية، نظرًا لمخاطر ارتفاع الحرارة وتفاقم الأمر لمن هم في المراحل المتأخرة من تلك الأمراض والتي قد تهدد حياتهم

ويجب عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة للحماية من مخاطر حروق وسرطان الجلد خاصة من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 عصرًا حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقصى ضرر لها

ويفضل اصطحاب أشياء واقية من الشمس مثل القبعة عريضة الحواف أو شمسية، مع غسيل الوجه والرأس حال التعرض لفترة كبيرة من أشعة الشمس، مع ارتداء ملابس قطنية واسعة ويفضل ألوان فاتحة لتجنب امتصاص أشعة الشمس

درجات الحرارة في محافظات مصر

  • القاهرة والدلتا:  ْ46 في الظل - 57 تحت أشعة الشمس
  • الإسكندريةة:39  درجة
  • مطروح: 37 درجة
  • شمال الصعيد:  48 في الظل -  57 تحت أشعة الشمس
  • جنوب الصعيد:  51 في الظل - 62 تحت أشعة الشمس

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