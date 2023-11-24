الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إبادة جماعية وحصار كامل.. جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة (فيديو)

الحرب الإسرائيلية
الحرب الإسرائيلية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جرائم الحرب الإسرائيلية

جرائم الحرب الإسرائيلية:

- تعرف جرائم الحرب بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتكب ضد مدنيين أو مقاتلين أثناء نزاع مسلح.

- تنطبق هذه الجرائم على كل الانتهاكات التي تطال اتفاقيات جنيف التي أقرت في 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 

- منذ السابع من أكتوبر 2023 يرتكب الجيش الإسرائيلي جميع أشكال جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني مثل الإبادة الجماعية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "نحن نفرض حصارًا كاملًا على غزة، لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز".

- جريمة الإبادة الجماعية هى الأفعال التي ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية. 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "قلت إن كل مكان تعمل فيه حماس سيتحول إلى خراب".

- وثَّقت منظمة العفو الدولية، الهجمات الإسرائيلية غير القانونية التي تسببت في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين، مطالبة بضرورة التحقيق في هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب تستحق العقاب.

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