إبادة جماعية وحصار كامل.. جرائم الحرب الإسرائيلية فى غزة (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول جرائم الحرب الإسرائيلية
جرائم الحرب الإسرائيلية:
- تعرف جرائم الحرب بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتكب ضد مدنيين أو مقاتلين أثناء نزاع مسلح.
- تنطبق هذه الجرائم على كل الانتهاكات التي تطال اتفاقيات جنيف التي أقرت في 1949 في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
- منذ السابع من أكتوبر 2023 يرتكب الجيش الإسرائيلي جميع أشكال جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني مثل الإبادة الجماعية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "نحن نفرض حصارًا كاملًا على غزة، لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز".
- جريمة الإبادة الجماعية هى الأفعال التي ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "قلت إن كل مكان تعمل فيه حماس سيتحول إلى خراب".
- وثَّقت منظمة العفو الدولية، الهجمات الإسرائيلية غير القانونية التي تسببت في وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين، مطالبة بضرورة التحقيق في هذه الجرائم باعتبارها جرائم حرب تستحق العقاب.