عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الخميس، إنه بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة "القصيرة" مع حماس فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يستأنف القتال "بكثافة" لشهرين إضافيين آخرين على الأقل.

وأضاف الوزير الإسرائيلي -في كلمة له أمام جنود البحرية نقلتها صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"- "ما سوف تشاهدونه خلال الأيام المقبلة سيكون أولا إطلاق سراح المحتجزين. إن فترة الراحة هذه سوف تكون قصيرة".

وحث جالانت الجنود على أن "ما هو مطلوب منكم خلال هذه الفترة من التوقف هو التنظيم والاستعداد والتحقق وإعادة التزود بالأسلحة والاستعداد لاستئناف القتال مرة أخرى".

وقال: "حتى بعد انتهاء فترة القتال العنيف، فإنه وفقا لجالانت "ستكون هناك العديد من العمليات التي ستنفذها وحدة شايطيت 13 وحدة كوماندوز بحري إسرائيلية، حتى لا يكون هناك تهديد عسكري من قطاع غزة، وستكون لدينا حرية العمل للقيام بما نريده في أي وقت".