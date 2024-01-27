السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية في محيطها

سفن حربية صينية
سفن حربية صينية

رصدت تايوان 33 طائرة عسكرية وسبع سفن حربية صينية في محيطها في غضون 24 ساعة وهو العدد الأعلى منذ الانتخابات الرئاسية في 13 يناير الجاري.  

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت" عن أنها رصدت منطادان صينيان في أجواء مضيق تايوان. 

الخط الفاصل بين الصين وتايوان

وأشارت إلى أن 13 من الطائرات العسكرية عبرت الخط الأوسط الفاصل غير الرسمي بين الصين وتايوان الذي لا تعترف به بكين.

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حماية تايوان من تهديد الصين 

وانتخب التايوانيون رئيسا للجزيرة لاي تشينغ-تي من الحزب الديموقراطي التقدمي الذي تعهد حماية تايوان من "تهديد وترهيب" بكين.

ووصفت الصين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتريد استعادته، بالقوة إن لزم الأمر، الرئيس المنتخب بأنه انفصالي خطر.

وتفيد السلطات التايوانية بتوغلات شبه يومية لطائرات تابعة للجيش الصيني الذي أجرى العام الماضي أكبر مناورات عسكرية في محيط الجزيرة.

وتعدّ الولايات المتحدة الداعمة الأولى عسكريًا للجزيرة، وقررت إرسال "وفد غير رسمي" إلى تايوان بعد الانتخابات الرئاسية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى ثني بكين عن أي إجراء ضد الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بها الصين.

وزارة الخارجية-الأمريكية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الخميس إن الولايات المتحدة تعتبر أنه يعود إلى الناخبين في تايوان تحديد قائدهم المقبل بحرية وبلا تدخل خارجي.

العلاقات الصينية-الأمريكية

وردا على ذلك دعت بكين الخميس واشنطن إلى عدم التدخل في الانتخابات في منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال، لتجنب الإضرار بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأمريكية.

وتعتبر بكين تايوان بمثابة جزء من أراضيها وتؤكد على سياسة "صين واحدة" أي أن في العالم صينا واحدة فقط، وتعارض الحكومة بحزم أي حديث أو عمل يهدف إلى الاعتراف بتايوان كيانا مستقلا عنها.

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