"أطباء بلا حدود": عمليًا.. لم يعد هناك نظام صحّى فى غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في قطاع غزة كامله خارج الخدمة الآن، وإنه عمليًا، لم يعد هناك نظام صحي بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر معطلةً.

وأعربت المنظمة، في بيان اليوم السبت، عن أسفها، لأن القدرة الجراحيّة لمستشفى ناصر، أكبر مرفق صحي في خان يونس بجنوب غزة، أصبحت "شبه معدومة"، مشيرة إلى أنه ما بين 300 - 500 مصاب بجروح خطرة، لم يتسنّ إجلاؤهم بسبب الخطر ونقص سيارات الإسعاف.

ولا تزال 8 مستشفيات مفتوحة فقط في غزة، من أصل 36 قبل الحرب، تعمل بشكل جزئي.

وزارة الصحة في غزة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن انقطاع كامل للكهرباء في المستشفى، ما أدّى إلى توقف كل المعدات الطبّية عن العمل بما في ذلك أجهزة التنفس.

قصف الاحتلال المتواصل

واستشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.

واستشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.

وفجر اليوم، استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وارتقى 28 شهيدًا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة.

حصيلة الشهداء في القطاع

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر من 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير المسبوقة.