السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو تدعو مجلس الأمن الدولى لاتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار فى غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

دعت الخارجية الروسية مجلس الأمن الدولى إلى اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على القرار الأولي لمحكمة الأمم المتحدة بشأن قطاع غزة، يوم الجمعة، إن "المحكمة اعترفت مبدئيًا بأن أبعاد معاناة السكان المدنيين فى غزة تجعل من المبرر طرح مسألة الإبادة الجماعية".

وتابعت: "وهذا يؤكد مرة أخرى على عدالة الموقف الروسى بشأن ضرورة وقف العنف فورًا، وهو مبني على أعراف القانون الدولي المعترف بها، والأخلاق الإنسانية العامة على حد سواء".

وأضافت أن موسكو تعول على "الخطوات المناسبة من قبل مجلس الأمن الدولي والعودة إلى الجهود الدبلوماسية، وفقًا للقاعدة القانونية الدولية العامة للتسوية فى الشرق الأوسط".

يذكر أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة نظرت فى دعوى جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التى طالبت بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وأصدرت المحكمة قرارًا أوليًا يلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية وضمان توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، دون أن تلزم إسرائيل بوقف عمليتها.

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