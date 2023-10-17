الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الأطفال فى غزة يعانون من صدمات نفسية (فيديو)

غزة
غزة

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يشهد هجمات متواصلة من قبل القوات الإسرائيلية، التي تستخدم الزوارق الحربية والطائرات المسيرة والمدفعية لقصف المناطق السكنية والمرافق المدنية.

ووفقًا للقناة، تم استهداف ميناء غزة وتدمير عدة مراكب صيد بالصواريخ، كما أفادت المصادر الطبية أن عدد الشهداء في غزة بلغ 52% منهم أطفال.

وقالت علا الجعبري، إخصائية نفسية اجتماعية بمنظمة أطباء بلا حدود، إنه في ظل هذا العنف المستمر تزداد حالة الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص في المياه والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت "الجعبري"، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأطفال في غزة يتعرضون لصدمات نفسية شديدة؛ بسبب مشاهدة الموت والدمار من حولهم، بالإضافة إلى أن الأطفال يحتاجون إلى دعم نفسي عاجل، بعد توفير الرعاية الطبية للجرحى.

وطالبت المنظمات الإنسانية والحقوقية بوقف فوري للعدوان على غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، كما أكدت أن ما يحدث في غزة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة حقوق الانسان القوات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. مساعد مدير المخابرات الأسبق: حاملات الطائرات الأمريكية تردع الأطراف الإقليمية فى أزمة غزة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. تقارير إعلامية: استشهاد قيادى كبير فى حركة حماس بقطاع غزة

عاجل.. بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والوضع فى إسرائيل والشرق الأوسط

أسامة كمال يدافع عن محمد صلاح وينتقد الحملات الموجهة ضده

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"