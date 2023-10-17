القاهرة الإخبارية: الأطفال فى غزة يعانون من صدمات نفسية (فيديو)

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يشهد هجمات متواصلة من قبل القوات الإسرائيلية، التي تستخدم الزوارق الحربية والطائرات المسيرة والمدفعية لقصف المناطق السكنية والمرافق المدنية.

ووفقًا للقناة، تم استهداف ميناء غزة وتدمير عدة مراكب صيد بالصواريخ، كما أفادت المصادر الطبية أن عدد الشهداء في غزة بلغ 52% منهم أطفال.

وقالت علا الجعبري، إخصائية نفسية اجتماعية بمنظمة أطباء بلا حدود، إنه في ظل هذا العنف المستمر تزداد حالة الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص في المياه والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت "الجعبري"، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأطفال في غزة يتعرضون لصدمات نفسية شديدة؛ بسبب مشاهدة الموت والدمار من حولهم، بالإضافة إلى أن الأطفال يحتاجون إلى دعم نفسي عاجل، بعد توفير الرعاية الطبية للجرحى.

وطالبت المنظمات الإنسانية والحقوقية بوقف فوري للعدوان على غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، كما أكدت أن ما يحدث في غزة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.