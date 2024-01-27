دعوى قضائية ضد بايدن وبلينكن وأوستن بتهمة التواطؤ فى إبادة غزة

عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، أمس الجمعة، جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من مركز الحقوق الدستورية في أمريكا الذي يعنى بالحريات المدنية، ضد كل من الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن.

حرب غزة تهدد إدارة بايدن

واتهمت الدعوى الأطراف الثلاثة بايدن وبلينكن وأوستن بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، بينما وصفها قاضي المحكمة الفيدرالية "جيفري وايت" بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.

وفي الجسلة شدد المدعون على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، كما اتهم المدعون بايدن ووزيريه بأنهم رفضوا استخدام نفوذهم الكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة.

أكسيوس: بايدن أبلغ نتنياهو بأنه لن يشارك فى حرب مدتها عام

هذا وقال مسئولان أمريكيان لموقع Axios أكسيوس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغط الأسبوع الماضي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتقليص العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشددًا على أنه لن يشارك لمدة عام من الحرب.

وقال الموقع إن تعليقات بايدن، خلال مكالمة الزعيمين يوم الجمعة الماضي، تعكس القلق الأمريكي المتزايد بشأن استمرار الحرب ورغبة الرئيس الأمريكي في رؤيتها تنتهي قبل فترة طويلة من انتخابات نوفمبر.

وقال أحد مستشاري بايدن لموقع Axios إن البيت الأبيض يشعر بقلق بالغ بشأن خسارة الناخبين الشباب، الذين يعارض الكثير منهم سياسة الرئيس بشأن حرب غزة، وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض إن بايدن لا يمكنه أن يتحمل الحرب وعدد الشهداء المتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات.

وقال مسئول أمريكي إن ما لا يقل عن ثلث مكالمة بايدن التي استمرت 40 دقيقة مع نتنياهو في 19 يناير ركزت على الجدول الزمني الإسرائيلي للانتقال إلى عمليات منخفضة الشدة عبر قطاع غزة واستراتيجية الحرب الإسرائيلية ككل، وكان نتنياهو قد قال في اليوم السابق إن الحرب ستستمر "لعدة أشهر أخرى".