بايدن يشيد بالدور المحورى الذى تقوم به مصر فى أزمة غزة

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، وجهودها الإيجابية على جميع المسارات ذات الصلة بأزمة غزة، مؤكدًا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية الداعمة للاستقرار في المنطقة.

وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدءوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال بين الرئيسين تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.