فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

أبلغت فرنسا إسرائيل بمعارضتها إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة، من قِبل الاحتلال، وقال مسئولون فرنسيون إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد تجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب.

فرنسا تعارض تقليص حجم غزة

وقال مسئول فرنسي، وفقًا لما نقلته صحيفة هآرتس الاسرائيلية، إن "فرنسا تعارض أي محاولة لتهديد سلامة أراضي غزة أو تقليص حجمها، ويجب أن تكون السلطة الفلسطينية قادرة على ممارسة سلطتها الكاملة في غزة، ولا يمكن لإسرائيل ولا لأي شخص آخر أن يقرر للفلسطينيين نطاق سيادتهم أو الطريقة التي سيحكمون بها غدًا".

وسبق وطالب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، خلال لقائه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أيام مضت، بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير، كما أكد على الدور الهام الذي لعبته فرنسا في صياغة الاتفاق الأخير لتزويد المحتجزين الإسرائيليين بالأدوية.

بريطانيا تصر على إقامة الدولتين

يأتي هذا فيما قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه عرض خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطة للانتقال من هدنة مؤقتة لإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح "كاميرون"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس"، صباح الخميس، أن الخطة تهدف إلى حل سياسي طويل الأمد، وتضم إقامة دولة فلسطينية.

كما أبلغ كاميرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة فتح المعابر، والسماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، وتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يعيشون وضعًا مأساويًا، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار.

وذكر أن بريطانيا وقطر تتعاونان معًا لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث ستُنقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جوًا اليوم الخميس، ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر.

وقال إن حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوره، ويجب بذل المزيد وبشكل أسرع لمساعدة المحاصرين، الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي.