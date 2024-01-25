الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"يعرضنا للخطر".. زعيمة حزب العمل الاسرائيلي تطالب نتنياهو بالتنحي

نتنياهو
نتنياهو

شنت ميراف ميخائيلي زعيمة حزب العمل، في إسرائيل، هجوما ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت لإذاعة الجيش، إنها يمكن أن تتعايش مع حكومة تضم شخصيات يمينية متطرفة طالما أنه لم يعد يقودها.

حزب العمل يؤيد استبعاد نتنياهو

 وقالت: “يؤيد حزب العمل استبعاد نتنياهو حتى خلال الائتلاف الحالي، مضيفة إنه غير لائق ويعرض إسرائيل للخطر،وقالت “صحيح ان الحكومة ستكون بعيدة عن الكمال وسيكون إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش هناك، ولكن إذا ترأسها شخص لا يعمل من أجل مصالحه الخاصة، فسيكون وضعنا أفضل بالفعل”.

وتابعت ميخائيلي، التي من المقرر أن تتنحى عن منصبها القيادي في حزب العمل بمجرد العثور على خليفة لها، إن مشرعي الليكود يؤيدون إقالة نتنياهو “لكنهم يخشون” الوقوف ضده علنًا.

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لمنع كارثة إنسانية.. الصين تدين جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي في غزة

اليوم.. نتنياهو يجتمع مع مسئولين قانونيين تحضيرًا لقرار "العدل الدولية"

و من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في الساعة الثالثة بعد  ظهر اليوم الخميس، مع كبار المسئولين القانونيين وآخرين للتحضير لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

وخلال الاجتماع، المقرر عقده في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ستتم مناقشة السيناريوهات المحتملة، حيث تعلن محكمة العدل الدولية غدًا الجمعة ردها على التماس من جنوب إفريقيا لإصدار أمر قضائي طارئ لوقف الحرب أو تقييدها، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

ويشارك في الاجتماع النائب العام غالي باهاراف ميارا، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي وآخرون، حسبما ذكرت إذاعة الجيش.

إسرائيل تلصق مجزرة ملجأ الأمم المتحدة فى خان يونس لـ"حماس"

 وزعمت إسرائيل أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هي التي استهدفت مركز التدريب المهني التابع للأمم المتحدة الذي يؤوي آلاف النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ونفت مسئولية قواتها عن قصفها، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وفق ما أوردت "رويترز".

 

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