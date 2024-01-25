منطقة عازلة وهدم 1100 مبنى.. تفاصيل خطة إسرائيل لتقليص مساحة غزة

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تفاصيل إنشاء إسرائيل منطقة عازلة داخل قطاع غزة، وهو المخطط الذي رفضته الإدارة الأمريكية، وفقا لمسؤول تحدث لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

منطقة عازلة

وقالت الصحيفة، إن إسرائيل هدمت مباني لإقامة منطقة عازلة داخل قطاع غزة، حيث تم هدم 1100 مبنى بالجرافات وسط تحذيرات أمريكية بعدم تقليص الأراضي الفلسطينية.

وتابعت الصحيفة، تم اختراق حدود إسرائيل في أماكن متعددة من قبل حركة حماس أثناء هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب، ما دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى القول إنهم سيفرضون منطقة عازلة على طول محيط الأراضي الفلسطينية لمنع تكرار ذلك.

وقال شخص مطلع على الأمر، إن الهدف هو "الحفاظ على هذه المنطقة نظيفة تماما من أي إرهابيين أو بنية تحتية أو قاذفات صواريخ أو قذائف هاون، ومنحنا حرية العمل في هذا الفضاء“.

وهذا الموضوع هو أحد مجالات الخلاف العديدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي قالت مرارا وتكرارا إنها ستعارض أي تحركات تؤدي إلى تقليص أراضي غزة.

وأكد جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، هذا الموقف يوم الثلاثاء، وقال: “لا نريد أن نرى تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال”.

ومع ذلك، اتخذ وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقفًا أكثر ليونة يوم الثلاثاء، قائلًا "إنه في حين أن الولايات المتحدة "واضحة بشأن عدم التعدي على أراضي [غزة]"، فقد يكون هناك مجال لـ ترتيبات انتقالية".

اتساع المنطقة العازلة

وتابعت الصحيفة: “لفرض المنطقة العازلة، قامت القوات الإسرائيلية بتدمير المباني على طول الحدود مع غزة، وفي يوم الإثنين، قُتل 21 جنديًا عندما انفجرت الألغام التي زرعوها في مبنيين على بعد 600 متر من الحدود بقذائف صاروخية أطلقها حماس، ما أدى إلى انهيار المبنيين”.

ورفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على مدى اتساع المنطقة العازلة، لكن عاموس يادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، قال هذا الشهر إنه يتوقع أن تفرض إسرائيل "محيطًا" يتراوح بين 500 متر إلى كيلومتر واحد داخل غزة بمجرد انتهاء القتال وقال: سيكون هذا حاجزًا: لن يكون هناك أحد، فقط الألغام.

هدم 1100 مبنى

وووفقًا لتقرير صادر عن قناة N12 الإخبارية الإسرائيلية، هدمت إسرائيل حوالي 1100 مبنى من أصل 2،800 مبنى كانت قبل الحرب قائمة على الأرض التي تنوي استخدامها كمنطقة عازلة.

ورفض الجيش الإسرائيلي تأكيد أو نفي هذه الأرقام، لكن ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش، قال إن قوات الدفاع الإسرائيلية “تعمل في المنطقة من أجل منع نشاط حماس الذي يهدد مواطني إسرائيل، وكجزء من هذا، يقوم الجيش الإسرائيلي بتحديد وتدمير البنى التحتية الإرهابية الموجودة داخل المباني، من بين أمور أخرى، مضيفا ”أن هذا جزء من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل في جنوب إسرائيل".

واحتفظت إسرائيل بمنطقة عازلة داخل غزة بعد انسحابها من القطاع في عام 2005، ولكن على مر السنين تآكلت هذه المنطقة العازلة، جزئيا نتيجة للمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لتخفيف الحصار على غزة.

وفي الأسابيع الأولى من الحرب، قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إنه سيتم إعادة فرض المنطقة العازلة، وقال وزير الخارجية آنذاك إيلي كوهين إن مساحة غزة "ستنخفض"، بينما قال آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي والذي يشغل الآن منصب وزير الزراعة، في أكتوبر إن إسرائيل ستفرض "هامشًا" حول غزة.