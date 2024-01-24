الصليب الأحمر: 1.5 مليون فلسطينى يعيشون ظروفًا طبية متردية جنوب غزة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، من إغلاق طبي كامل في غزة ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لحماية الخدمات الأساسية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، وكلاهما في خان يونس بجنوب غزة، هما مستشفيات الإحالة الوحيدة "التي تقدم خدمات جراحية وطبية طارئة متقدمة بسعة أسرّة كبيرة، وهو ما لا يكفي للجرحى والمرضى الحاليين في جميع أنحاء غزة".

ويعيش أكثر من 1.5 مليون شخص في ظروف مزرية في جنوب غزة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابع البيان: "تعاني جميع المستشفيات العاملة في قطاع غزة من الاكتظاظ الشديد ونقص الإمدادات الطبية والوقود والغذاء والمياه. ويأوي العديد منها آلاف العائلات النازحة".

ويقول ويليام شومبرغ، رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة: "إننا نشهد الآن خطر فقدان منشأتين أخريين بسبب القتال"، مردفًا: "إن التأثير التراكمي على النظام الصحي مدمر ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة".

ويصر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حماس تعمل بشكل منهجي في مستشفيات غزة والمناطق المجاورة لها، "باستخدام السكان كدروع بشرية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن أنه سيواصل عملياته في خان يونس لعدة أيام.