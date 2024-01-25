24 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 111 من العدوان على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ11 بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط أوضاع قاسية يعيشها النازحين في مخيمات اللجوء غزة في ظل الأجواء الباردة والممطرة والحصار والنزوح الإجباري لأكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء وسط وشمال وجنوب القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، بينها 50 شهيدًا و120 إصابة في الأجزاء الغربية لمدينة خان يونس فقط.

وذكرت وزارة الصحة في القطاع، أن جيش الاحتلال أرتكب 24 مجزرة ضد العائلات في الجيب الساحلي، راح ضحيتها 210 شهيد و386 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. بينما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان إلى 25700 شهيد و63740 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وفيما يلي أبرز التطورات خلال الساعات الماضية:

قصف البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس؛ أسفر عن استشهاد 3 نازحين.

حصار مستشفى الخير وجامعة الأقصى التي تؤوي نازحين غرب خان يونس.

حصار طواقم الهلال الأحمر داخل مبنى الجمعية ومستشفى الأمل في خان يونس ومنع التجول في محيط المبنى والمستشفى.

محاصرة مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بالدبابات.

إشعال النيران في خيام النازحين في منطقة صناعة الوكالة غربي خان يونس بعد محاصرتها من قبل الدبابات.

شن غارة جديدة على غرب خان يونس، أسفرت عن 11 شهيدا وعشرات الإصابات.

قصف أرض زراعية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

قصف منزلا لعائلة أبومدين في مدينة الزهراء وسط القطاع.

قصف منازل بحي الجنينة شرقي مدينة رفح، أسفر عن شهداء وجرحى.

شن غارتين على مدينة غزة وسط القطاع.

شن سلسلة غارات على مربعا سكنيا كاملا بمنطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

شن غارات جوية عنيفة على منازل سكنية ملاصقة للسور الشرقي لمجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.

أعربت منظمة أطباء بلا حدود، عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر وطالبت بحمايتهم والسماح لهم بالمغادرة الطواعية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يزال مئات الآلاف في شمال غزة وفي جميع أنحاء القطاع محرومين من المساعدات، مبينة أن 7 من أصل 24 مستشى في شمال غزة وتعاني نقصا حادا في الكوادر والمستلزمات والوقود.

تحذير من تفاقم النزوح في خان يونس

من جهته، أعرب المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن المخاوف أن يحدث في خان يونس ما حدث بشمال غزة من حصار ومنع دخول المساعدات، مضيفًا الآتي: