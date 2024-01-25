الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بحث صفقة في غزة أوضاع البحر الأحمر.. تفاصيل زيارة ماكجورك إلى مصر

بريت ماكجورك
بريت ماكجورك

نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” عن مصادر، أن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط "بريت ماكجورك" متواجد في القاهرة لمحاولة المساعدة في التوسط في هدنة بين حماس وإسرائيل ومناقشة الهجمات المتصاعدة في البحر الأحمر.

جهود التوصل لهدنة 

وأضافت المصادر، أن الدبلوماسي الأمريكي الكبير موجود في العاصمة المصرية بهدف تسريع جهود الوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين للتوصل إلى هدنة في غزة.

وقالت إن ماكجورك أجرى مناقشات منفصلة مع المسؤولين المصريين حول أمن البحر الأحمر، حيث أدت الهجمات على السفن التي تشنها قوات الحوثي اليمنية إلى تعطيل التجارة العالمية وخلق أزمة إقليمية.

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تطمينات أمريكية لمصر 

كما قدم المبعوث الأمريكي تطمينات لمصر بشأن الاقتراحات الأخيرة التي قدمتها إسرائيل للسيطرة على مساحة من الأرض تمتد على طول جانب غزة من الحدود المصرية مع القطاع الساحلي في شبه جزيرة سيناء.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في واشنطن عن زيارة ماكجورك إلى المنطقة: "من المؤكد أن أحد الأشياء التي سيتحدث عنها في المنطقة هو احتمال التوصل إلى صفقة محتجزين أخرى، الأمر الذي سيتطلب هدنة إنسانية لبعض الوقت"، وأضاف: "المحادثات رصينة وجادة للغاية بشأن محاولة التوصل إلى صفقة رهائن أخرى".

لكن المصادر قالت إن حماس تصر على أنها ستقبل فقط بوقف دائم لإطلاق النار وليس بالهدنة التي تقترحها الولايات المتحدة. وتريد حماس أيضا انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة والتعهد بعدم استهداف القطاع مرة أخرى.

وأضافت المصادر أن المجموعة الفلسطينية طالبت أيضًا بوضع جدول زمني لتبادل الأسرى والرهائن يؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، وقال أحد المصادر: “هناك قدر كبير من الإحباط والغضب بين قيادات حماس منذ اغتيال صالح العاروري”.

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