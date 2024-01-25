نتنياهو يجتمع مع مسئولين قانونيين تحضيرًا لقرار "العدل الدولية"

من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس، مع كبار المسئولين القانونيين وآخرين للتحضير لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

محكمة العدل الدولية

وخلال الاجتماع، المقرر عقده في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ستتم مناقشة السيناريوهات المحتملة، حيث تعلن محكمة العدل الدولية غدًا الجمعة ردها على التماس من جنوب إفريقيا لإصدار أمر قضائي طارئ لوقف الحرب أو تقييدها، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

ويشارك في الاجتماع النائب العام غالي باهاراف ميارا، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي وآخرون، حسبما ذكرت إذاعة الجيش.

إسرائيل تلصق مجزرة ملجأ الأمم المتحدة فى خان يونس لـ"حماس"

وزعمت إسرائيل أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هي التي استهدفت مركز التدريب المهني التابع للأمم المتحدة الذي يؤوي آلاف النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ونفت مسئولية قواتها عن قصفها، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وفق ما أوردت "رويترز".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الأربعاء، عن أن الدبابات الإسرائيلية قصفت مجمعًا ضخمًا تابعًا للأمم المتحدة في غزة يؤوي نازحين فلسطينيين، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، لكن إسرائيل نفت مسئولية قواتها، وأشارت إلى أن حماس ربما تكون هي التي شنت القصف.

وأثار الهجوم، الذي قالت الأمم المتحدة إنه استهدف مركزًا للتدريب المهني يؤوي 30 ألف نازح في خان يونس، المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة، إدانة صريحة نادرة من الولايات المتحدة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جيمس ماكجولدريك: "سقطت أعداد كبيرة من الضحايا، واشتعلت النيران في بعض المباني، وهناك تقارير عن سقوط قتلى، ويحاول العديد من الأشخاص الفرار من مكان الحادث، لكنهم غير قادرين على القيام بذلك".

وقال توماس وايت، مدير شئون غزة في وكالة الأمم المتحدة للأونروا: "إن قذيفتين من الدبابات أصابتا أحد مباني المركز الذي كان يحتمي به نحو 800 نازح"، مضيفًا: "استشهد ما لا يقل عن تسعة أشخاص وجُرح 75 آخرون".