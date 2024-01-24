مسئولون فلسطينيون: قوات الاحتلال تحاصر المستشفيات فى خان يونس

أفاد مسئولون صحيون ومسعفون فلسطينيون، بأن الدبابات الإسرائيلية وطائرات بدون طيار تطلق النار على أشخاص يحاولون الفرار من محيط مستشفيي الأمل والناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال "تطوق" مقر المنظمة ومستشفى الأمل، وفرضت "قيودًا على الحركة حول المبنى والمستشفى".

وتابعت الجمعية أن ستة أشخاص قتلوا في هجمات في خان يونس الأربعاء، ثلاثة منهم "استهدفوا" عند مدخل مقرهم.

وزارة الصحة في غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطيينة في غزة إن القوات الإسرائيلية حاصرت أيضًا مجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى قطع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود الحيوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن "المئات من المرضى المصابين بالعدوى والحوامل يواجهون مضاعفات خطيرة".

وقالت منظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية شنت "عدة غارات جوية مكثفة" امتدت إلى غرب خان يونس، وقالت إن الملاجئ تؤوي "عشرات الآلاف" من النازحين في الجزء الغربي من المدينة وفي بلدة المواصي الساحلية المجاورة يقعون تحت حصار الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه سيواصل العمل في خان يونس "لعدة أيام"، مؤكدًا وجود نشطاء حماس في المستشفيات. وطلبت CNN تعليقًا من الجيش الإسرائيلي حول ما إذا كانت قواته قد حاصرت مستشفيي ناصر وأمل.

تعرض مبنى يؤوي آلاف النازحين في جنوب غزة للقصف يوم الأربعاء وسط هجمات عسكرية إسرائيلية مكثفة على خان يونس، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في غزة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 75 آخرين.

"اشتعلت النيران في المباني وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا. وقد تم منع الوصول الآمن من وإلى المركز لمدة يومين. قال توماس وايت، مدير شئون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، يوم الأربعاء على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، يوم الأربعاء: "الناس محاصرون".

وقال وايت أيضًا إن فريقًا من وكالته ومنظمة الصحة العالمية كانا يحاولان الوصول إلى الموقع، لكن الطريق المتفق عليه مع الجيش الإسرائيلي "مغلق بضفة ترابية".

وقال وجيه عجور، الذي يحتمي في منشأة الأونروا، لشبكة CNN، إنه استطاع رؤية الدبابات بالقرب من المبنى.

"نحن محاصرون بالكامل. وتوجد دبابات عسكرية إسرائيلية خارج أسوار المبنى مباشرة. وقال عجور: "أصيب بعض الأشخاص بشظايا جراء القتال في المنطقة، كما تعرض المبنى لأضرار أيضًا".

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن أنه يواصل عملياته في خان يونس، حيث يلاحق "أهدافًا عسكرية ومواقع استيطانية وبنية تحتية ومراكز قيادة وسيطرة"، مضيفًا أن العملية هناك ستستمر "لعدة أيام".