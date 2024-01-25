توبيخ نتنياهو في الكونجرس الأمريكي: ماذا حدث ولماذا؟

وبّخ 49 عضوًا ديمقراطيًا من أصل 51 في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب إصراره على رفض حل الدولتين الذي تدعمه الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن والمجتمع الدولي في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ووفقا لما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن الديموقراطيين في الكونجرس وبّخوا نتنياهو، معلنين أن الولايات المتحدة تظل داعمة بقوة لقيام دولة فلسطينية كجزء من أي حل نهائي للاضطرابات في الشرق الأوسط.

خطة مجلس الشيوخ الأمريكي للضغط على إسرائيل

وقالت الصحيفة إن مجلس الشيوخ يستعد لتناول حزمة إنفاق طارئة محتملة بأموال لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وأمن الحدود، فيما عرضت مجموعة مكونة من 49 عضوًا من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور بريان شاتز (ديمقراطي من هاواي) تعديلًا يؤكد أن السياسة الأمريكية تؤيد حل الدولتين ويمثل هذا الاقتراح تراجعا واضحًا عن رفض نتنياهو الأخير لهذا النهج.

وقال شاتز للصحفيين:"أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء الأسبوع الماضي سرعت جهودنا وعززت جهودنا أيضًا"، مضيفًا أنه سيعرض التعديل كجزء من النظر في حزمة الأمن القومي.

أما العضوان الوحيدان في الكتلة الديمقراطية المكونة من 51 عضوًا في مجلس الشيوخ اللذان لم يشاركا في رعاية اقتراح شاتز هما جو مانشين (ولاية فرجينيا الغربية) وجون فيترمان (بنسلفانيا)، الذي اكتسب معجبين محافظين جدد بدعمه القوي لحكومة إسرائيل خلال حربها مع غزة.

كما أعربت مجموعة من 44 عضوًا ديمقراطيًا، أيضًا، في مجلس النواب، بقيادة النائبين راجا كريشنامورثي (إلينوي) وجيم هايمز (كونيتيكت)، عن دعمهم المستمر لحل الدولتين.

وكتبوا في رسالة لبايدن:"نشعر بقلق عميق إزاء الرفض العلني لرئيس الوزراء نتنياهو لحل الدولتين في 18 يناير الجاري، ونطلب بكل احترام من إدارتكم وضع استراتيجية لحشد الدعم الدولي، وفي نهاية المطاف، الدعم الإسرائيلي والفلسطيني لتنفيذ حل الدولتين بنجاح".

ورفض رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) التعليق بشكل مباشر على تعليقات نتنياهو، لكنه أكد مجددًا "لقد دعمنا دائمًا الدولتين وهذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا".

وقال السيناتور بيتر ويلش (ديمقراطي عن ولاية فيرمونت) إنهناك نفاد صبر متزايد من تجاهل نتنياهو للرئيس بايدن وتجاهله التام لدعمنا لحل الدولتين، واصفًا تعليقات نتنياهو بأنها "مروعة".

أشار بعض الديمقراطيين إلى أنهم يعتقدون أن إعادة تأكيد الموقف الأمريكي أمر مهم في ضوء الإشارات المتضاربة من الرئيس السابق دونالد ترامب بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

وسبق ووافقت بالفعل مجموعة من 18 عضوًا في المؤتمر على تعديل بقيادة السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) من شأنه أن يضع شروطًا معينة على المساعدات لإسرائيل.