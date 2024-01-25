الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توبيخ نتنياهو في الكونجرس الأمريكي: ماذا حدث ولماذا؟

نتنياهو
نتنياهو

وبّخ 49 عضوًا ديمقراطيًا من أصل 51 في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب إصراره على رفض حل الدولتين الذي تدعمه الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن والمجتمع الدولي في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ووفقا لما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن الديموقراطيين في الكونجرس وبّخوا نتنياهو، معلنين أن الولايات المتحدة تظل داعمة بقوة لقيام دولة فلسطينية كجزء من أي حل نهائي للاضطرابات في الشرق الأوسط.

txt

نتنياهو: لا بد من تعميق جذورنا بقطاع غزة.. ولا بديل عن تحقيق النصر

خطة مجلس الشيوخ الأمريكي للضغط على إسرائيل

وقالت الصحيفة إن مجلس الشيوخ يستعد لتناول حزمة إنفاق طارئة محتملة بأموال لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وأمن الحدود، فيما عرضت مجموعة مكونة من 49 عضوًا من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور بريان شاتز (ديمقراطي من هاواي) تعديلًا يؤكد أن السياسة الأمريكية تؤيد حل الدولتين ويمثل هذا الاقتراح تراجعا واضحًا عن رفض نتنياهو الأخير لهذا النهج.

وقال شاتز للصحفيين:"أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء الأسبوع الماضي سرعت جهودنا وعززت جهودنا أيضًا"، مضيفًا أنه سيعرض التعديل كجزء من النظر في حزمة الأمن القومي.

أما العضوان الوحيدان في الكتلة الديمقراطية المكونة من 51 عضوًا في مجلس الشيوخ اللذان لم يشاركا في رعاية اقتراح شاتز هما جو مانشين (ولاية فرجينيا الغربية) وجون فيترمان (بنسلفانيا)، الذي اكتسب معجبين محافظين جدد بدعمه القوي لحكومة إسرائيل خلال حربها مع غزة.

كما أعربت مجموعة من 44 عضوًا ديمقراطيًا، أيضًا، في مجلس النواب، بقيادة النائبين راجا كريشنامورثي (إلينوي) وجيم هايمز (كونيتيكت)، عن دعمهم المستمر لحل الدولتين.

وكتبوا في رسالة لبايدن:"نشعر بقلق عميق إزاء الرفض العلني لرئيس الوزراء نتنياهو لحل الدولتين في 18 يناير الجاري، ونطلب بكل احترام من إدارتكم وضع استراتيجية لحشد الدعم الدولي، وفي نهاية المطاف، الدعم الإسرائيلي والفلسطيني لتنفيذ حل الدولتين بنجاح".

ورفض رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) التعليق بشكل مباشر على تعليقات نتنياهو، لكنه أكد مجددًا "لقد دعمنا دائمًا الدولتين وهذا هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا".

وقال السيناتور بيتر ويلش (ديمقراطي عن ولاية فيرمونت) إنهناك نفاد صبر متزايد من تجاهل نتنياهو للرئيس بايدن وتجاهله التام لدعمنا لحل الدولتين، واصفًا تعليقات نتنياهو بأنها "مروعة".

أشار بعض الديمقراطيين إلى أنهم يعتقدون أن إعادة تأكيد الموقف الأمريكي أمر مهم في ضوء الإشارات المتضاربة من الرئيس السابق دونالد ترامب بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

وسبق ووافقت بالفعل مجموعة من 18 عضوًا في المؤتمر على تعديل بقيادة السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) من شأنه أن يضع شروطًا معينة على المساعدات لإسرائيل.

txt

فلسطين تطالب أمين عام الأمم المتحدة بإعلان غزة منطقة منكوبة

مجلس الشيوخ الامريكي نتنياهو الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بايدن الولايات المتحدة غزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. متحدث الوزراء للمواطنين: 4 مزايا يوفرها "صندوق الاستثمار في الذهب"

عاجل.. خطة حكومية لتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة