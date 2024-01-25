الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو: لا بد من تعميق جذورنا بقطاع غزة.. ولا بديل عن تحقيق النصر

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أنه لا بد من تعميق جذور إسرائيل في قطاع غزة، ولا بديل عن تحقيق النصر الكامل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في الساعة الثالثة بعد  ظهر اليوم الخميس، مع كبار المسئولين القانونيين وآخرين للتحضير لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

مناقشة السيناريوهات المحتمل بخصوص قرار محكمة العدل الدولية

وخلال الاجتماع المقرر عقده في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ستتم مناقشة السيناريوهات المحتملة، حيث تعلن محكمة العدل الدولية غدًا الجمعة ردها على التماس من جنوب إفريقيا لإصدار أمر قضائي طارئ لوقف الحرب أو تقييدها، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل نتنياهو تحقيق النصر بنيامين نتنياهو

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