الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"العدل" للدراسات الاقتصادية: الحوار الوطنى خلق حالة من التلاحم بين أطياف الشعب

الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحوار الوطني نجح بصورة كبيرة في خلق حالة من التوافق والتلاحم الوطني بين أطياف الشعب المصري، حيث اجتمعت القوى السياسية المختلفة الاتجاهات على القضايا المطروحة بالحوار الوطني للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لخدمة الوطن والمواطنين.

أهمية الحوار الوطني 

وأكد الدكتور كريم عادل، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاعة عبر فضائية "دي إم سي"، أن الاقتصاد المصري يمر ببعض الأزمات المزمنة نتيجة اضطراب السياسات المالية مع بعض الأزمات الخارجية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف في حديثه أن الهدف من الحوار الوطني معالجة أوجه القصور في المجالات المختلفة، ووضع آليات وسياسات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لسرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

أزمة سعر الصرف 

وأشار إلى أن أزمة سعر الصرف ستكون لها الأولوية للمعالجة بالحوار الوطني، حيث بحل هذه الأزمة سيتم تراجع مؤشرات التضخم، علاوة على عودة العجلة الاستثمارية بشكل جيد مثلما كانت من قبل.

العدل للدراسات الاقتصادية نشرة دي إم سي الحوار الوطنى كريم عادل دي ام سي

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