الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 3 شهداء وعشرات المصابين وصلوا مستشفى ناصر إثر قصف بخان يونس

سيارات الاسعاف بخان
سيارات الاسعاف بخان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن 3 شهداء وعشرات المصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر في قصف استهدف منطقة الضهرة بمدينة خان يونس، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

تدهور الأوضاع في غزة

وفي السياق ذاته كان قد أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن إسرائيل لم تترك مكانًا في قطاع غزة إلا واستهدفته، سواء بالطائرات الحربية الإسرائيلية عبر الصواريخ التي تلقيها تلك الطائرات أو البوارج الإسرائيلية على شاطئ بحر غزة.

رفح كانت ضمن دائرة الأهداف في هذه الليلة

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن رفح كانت ضمن دائرة الأهداف في هذه الليلة، حيث استهدفت منزلًا مكونًا من عدة طوابق مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر بإصابات بالغة الخطورة.

وتابع أن مدينة خان يونس هي مسرح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف عدد من المنازل في محيط مجمع ناصر الطبي، الذي أعلنت إدارته أنه يعمل بنسبة 10% فقط من طاقته لعدم مقدرته على تلبية احتياجات الجميع.

إعلام فلسطيني القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الأوضاع في غزة قناة القاهرة الإخبارية

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