الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأممية لحقوق الإنسان" تكشف النتائج المتوقعة حال عدم إدانة "العدل الدولية" إسرائيل غدًا

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الجميع يتوقع حكم محكمة العدل الدولية بشأن الأحداث في غزة غدًا.

حرب غزة 

وأكد الدكتور هيثم أبوسعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم توجيه إنذار للكيان الصهيوني لوقف عمليات الإبادة التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف، في حديثه، أنه من المتوقع أن تلجأ جنوب إفريقيا الفترة المقبلة لمجلس الأمن من أجل تنفيذ قرارات المحكمة العدل الدولية.

إدانة إسرائيل 

وأشار إلى أن عدم إدانة المحكمة الدولية للكيان الصهيوني غدًا، سيكون السبب الأساسي وراء ذلك هو الاعتبارات السياسية المتحكمة في القرارات القضائية، ولهذا في حال عدم إدانة إسرائيل فإن الأحداث الدامية سوف تزداد بغزة والمنطقة العربية بالكامل الفترة المقبلة.

هيثم أبو سعيد الأممية لحقوق الإنسان الحرب بغزة القاهرة الإخبارية إدانة إسرائيل

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