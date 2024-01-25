الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: يحيى السنوار يتقدم دائمًا بخطوة على الجيش الإسرائيلى

السنوار
السنوار

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية إن القيادي البارز في حركة حماس يحيى السنوار متقدم خطوة دائمًا على جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما أنه ظل حتى الآن مختبئًا دون العثور عليه.

وأضافت: "مع مرور أربعة أشهر على هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تمكن زعيم حماس من البقاء متقدمًا بخطوة على الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات".

وقال مسئولون إسرائيليون حاليون وسابقون لشبكة "إن بي سي" إن السنوار يختبئ في أنفاق خان يونس، ووسط المحتجزين الإسرائيليين ومقاتلي حركة حماس.

وقال جوناثان كونريكوس، وهو مقدم في قوات الاحتياط الإسرائيلية والمتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي والذي يعمل الآن زميلًا بارزًا في الجيش الإسرائيلي: "إن السنوار وقيادات  حماس كانوا قريبين من مكان احتجاز هؤلاء المحتجزين - ثم انتقلوا جميعًا إلى مكان آخر.. أعتقد أن قربه من المحتجزين أنقذ حياته أكثر من مرة".

وأفاد مسئولون حاليون وسابقون في الجيش الإسرائيلي: "بذلت حماس جهودًا كبيرة للحفاظ على اتصالاتها مع  السنوار دون أن تكتشفها المخابرات الإسرائيلية".

ووفقًا لمصادر الشبكة الأمريكية فإنه من المرجح أن السنوار ظل في حالة تحرك دائمة، وقام بتغيير مواقعه لتجنب اكتشافه، وفقًا لقادة عسكريين ومسئولين أمنيين حاليين وسابقين وخبراء كانوا على اتصال مع حماس في الماضي.

وهذا الأسبوع، حاصرت القوات الإسرائيلية خان يونس، أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة.

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خروج السنوار

وطرحت إسرائيل عرضًا للسماح بمرور آمن للسنوار وغيره من قادة حماس للخروج من غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ولا تزال المفاوضات جارية، لكن لا يوجد اتفاق وشيك من هذا القبيل، وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات.

السنوار يحي السنوار خان يونس سي إن بي سي إذاعة جيش الاحتلال

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