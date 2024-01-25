الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

حماس
حماس

استنكرت حركة حماس الانتقادات الإسرائيلية لدولة  قطر مؤخرًا على لسان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته.

حماس ترفض استهداف قطر 

وقال القيادي في حماس، طاهر النونو، في بيان، إن الحركة تستنكر "استهداف دولة قطر الشقيقة".

وأكدت حماس أن قطر قامت بدور سياسي فاعل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والدفع بملف تبادل المحتجزين والأسرى.

وشدد البيان على أن التصريحات الأخيرة لقادة العدو تعكس حقيقة موقف الاحتلال، الذي يعرقل التوصل لاتفاق بشأن الأسرى.

وقال سموتريش، في وقت سابق اليوم: إن "قطر هي أكبر عقبة أمام إعادة الرهائن"، لأن "لديها مصلحة واضحة في الحفاظ على حماس"، وأنها "تشجع الإرهاب وتمول الإرهاب وتدفع الإرهاب، وتلعب لعبة مزدوجة".

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استنكار قطري لاتهامات نتنياهو

واستنكرت قطر تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن دورها في الوساطة في حرب غزة، بعدما وصف نتنياهو، في تسجيل مسرب، الدوحة بأنها "إشكالية".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، على منصة إكس: "نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية".

وتابع: "في حال أُثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسئولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة".

وكان نتنياهو قد قال، في تسجيل مسرب من اجتماع مع أسر محتجزين بثته القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، إن قطر "إشكالية"، وقال: "لم تروني أشكر قطر، هل لاحظتم؟ أنا لم أشكر قطر. لماذا؟ لأن قطر، بالنسبة لي، لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، عن الصليب الأحمر، بل إنها بطريقة ما أكثر إشكالية. ومع ذلك فإنني على استعداد للتعامل مع أي وسيط الآن يمكنه مساعدتي في إعادة المحتجزين للوطن".

وجاءت هذه التصريحات ردًا على انتقاد قطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تم تسجيل تصريحاته على شريط متهمًا فيه الدولة الخليجية بالإضرار بمحادثات الرهائن.

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