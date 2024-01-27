السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"نيويورك تايمز": قرار محكمة العدل الدولية حول إسرائيل لدولة منبوذة وأخضعها للتحقيق

غزة
غزة

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على قرار محكمة العدل الدولية بخصوص إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في غزة في ظل استمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

تفاصيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل  

وقالت “نيويورك تايمز” إن محكمة العدل الدولية قضت بأنه يتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف هجومها العسكري.

وقرارات المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ملزمة، لكن وسائل التنفيذ لديها قليلة، ومع ذلك، فإن القرار زاد من الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب. 

وجاء الحكم المؤقت ردا على طلب جنوب أفريقيا باتخاذ "تدابير مؤقتة" لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بينما تنظر المحكمة في تهمة الإبادة الجماعية الأوسع.

txt

حصار الاحتلال.. أبرز ردود الفعل على حكم "العدل الدولية" بشأن غزة

 

أهمية مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وأوضحت “نيويورك تايمز” انه على مستوى ما، تمثل هذه القضية حسابًا قانونيًا للحرب في غزة، التي بدأت عندما قادت حماس هجومًا في 7 أكتوبر، وردت إسرائيل بغارات جوية وغزو بري أدى إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص في غزة، وفقا للسلطات الصحية، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 70% من القتلى هم من النساء أو الأطفال.

ويرى العديد من الإسرائيليين هذه القضية كجزء من جهد يعود إلى عقود مضت لتحويل البلاد إلى دولة منبوذة، ومع ذلك، يرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القضية فرصة نادرة لإخضاع إسرائيل للتدقيق ويقولون إن الولايات المتحدة وحلفاء أقوياء آخرين قاموا بحماية إسرائيل من المساءلة، بما في ذلك أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

txt

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

وقضت المحكمة، أمس الجمعة، بأنه يتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع أعمال قواتها في غزة المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، بما في ذلك القتل العشوائي للفلسطينيين.

كما أمر القضاة إسرائيل بمنع ومعاقبة التصريحات العامة التي تشكل تحريضا على الإبادة الجماعية، وضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، كما وجهوا إسرائيل بالحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية، وأخيرا، أمر القضاة إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر لإظهار مدى امتثالها للأمر.

محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية غزة تفاصيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل نيويورك تايمز جنوب أفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل| "72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

"برودة طوبة الشديدة".. كام طوبة اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم في مصر

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل| أزمة المهاجرين تضرب "تكساس".. وتحذيرات من "غزو وشيك" للولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟