الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

بضغط أمريكي.. الاحتلال يسمح لوفد أممي بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

مجلس الوزراء الحربي
مجلس الوزراء الحربي في حكومة الاحتلال

استجابة للضغوط الأمريكية، وافق مجلس الوزراء الحربي في حكومة الاحتلال، على السماح لوفد من الأمم المتحدة بدخول شمال غزة لتقييم الوضع هناك وتحديد احتياجات السكان، حسبما ذكر موقع واينت الإخباري.

شمال غزة

وقال التقرير: تعتبر هذه الخطوة إجرائية إلى حد كبير بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الشهر إن القادة الإسرائيليين وافقوا على تسهيل الزيارة، لا توجد تفاصيل حول موعد الزيارة.

ويقول موقع “واينت” إن وزير الدفاع يوآف غالانت جعل الزيارة مشروطة بأن يقوم فريق الأمم المتحدة بجولة أولى في البلدات الإسرائيلية التي دمرت خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر؛ وتوضيح إسرائيل أن الموافقة على الزيارة لا تعني نية لإعادة سكان غزة إلى شمال القطاع؛ وعلى انضمام مسؤول أمريكي إلى وفد الأمم المتحدة.

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إدارة بايدن تدرس إبطاء شحنات الأسلحة لإسرائيل

وقالت الشبكة الأمريكية إن بي سي في تقرير لها، نقلًا عن مصادرها الخاصة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس  وقف أو إبطاء بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لإقناع الحكومة بالاستجابة للدعوات الأمريكية لتقليص هجومها العسكري في غزة.

إدارة بايدن تضغط على نتنياهو 

 تناقش إدارة بايدن استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستجابة للدعوات الأمريكية الطويلة الأمد لتقليص هجومها العسكري في قطاع غزة، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين ومسؤول سابق

وقالت المصادر، إنه بتوجيه من البيت الأبيض، يقوم البنتاجون بمراجعة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط. وقالوا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات.

وقالت المصادر، إن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون مطالبة الإدارة الأمريكية بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك القنابل الجوية الكبيرة والذخيرة والدفاعات الجوية.

وبعد أسابيع من طلبات الإدارة الخاصة التي أسفرت عن نتائج أقل مما يريد البيت الأبيض، قالت المصادر، إن الولايات المتحدة تدرس إبطاء أو إيقاف عمليات التسليم على أمل أن يؤدي ذلك إلى حث الإسرائيليين على اتخاذ إجراءات، مثل فتح ممرات إنسانية لتوفير المزيد من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

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