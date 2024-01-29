الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز نشاط قواته في شمال غزة في الأسابيع المقبلة وسط مؤشرات على عمل حركة حماس إعادة ترسيخ وجودها العسكري هناك، حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

عز الدين الحداد يقود حماس في شمال غزة

وقالت الاذاعة العبرية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن حوالي 2،000 مقاتل من حماس ما زالوا في المنطقة، إلى حد كبير تحت سيطرة القائد عز الدين الحداد.

ويخطط الجيش الإسرائيلي لتنفيذ غارات على مستوى الألوية على المناطق التي تحاول فيها حماس استعادة معاقلها الشمالية، والتي قد تشمل عمليات واسعة عند الحاجة، كما يشير التقرير، وهو تحول عن الأسابيع الأخيرة التي كان فيها الجيش مهتما بشكل رئيسي بمطاردة الأسلحة والأنفاق وجيوب صغيرة من المقاومة المتبقية.

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تعقيد عودة النازحين لشمال غزة

 ومن المرجح أن يؤدي تجدد القتال في الشمال إلى تعقيد الخطط لبدء السماح لسكان غزة بالعودة إلى شمال غزة، الذي نصحت إسرائيل جميع المدنيين بمغادرته خلال المراحل الأولى من الحرب.

وينقل التقرير عن مصدر عسكري بالجيش إلقاء اللوم على عدم وجود خطط لإنشاء هيئة مدنية لإدارة الشؤون في شمال غزة كعامل رئيسي في قدرة حماس على التحرك لملء فراغ السلطة. 

ويقول المصدر الذي لم يذكر اسمه: “إذا كان هناك طرف قادر على تسليم البضائع للشمال، فإن حماس ستصبح غير ذات صلة”.

12 وزيرًا فى حكومة الاحتلال يدعون إلى تهجير سكان غزة  

هذا وتعهد 12 وزيرًا في حكومة الاحتلال و15 مشرعًا من الائتلاف ليلة الأحد، أمام جمهور متحمس من آلاف النشطاء اليمينيين، بإعادة بناء المستوطنات اليهودية الإسرائيلية في قلب قطاع غزة وتشجيع هجرة السكان الفلسطينيين بعد الحرب.

ووفقا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل،  فقد أشاد وزير المالية بتسلئيل سموتريش، زعيم الحزب الصهيوني الديني المتطرف، بفضائل إنشاء مستوطنات جديدة.

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عاجل| جيروزاليم بوست: حماس الفائز الحقيقي في حرب غزة وتقود مفاوضات إنهاء الحرب

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