الأمين العام للأمم المتحدة يناقش مع قطر أزمة تعليق تمويل "الأونروا"

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ناقش الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد غزة وإطلاق سراح المحتجزين وضمان دعم العمليات الإنسانية مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

موقف إنساني

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فقد عُقد الاجتماع بين الأمين العام أنطونيو جوتيريش ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الوقت الذي تتفاوض فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر وآخرون بشأن وقف إنساني جديد محتمل وإطلاق سراح المحتجزين - ومع تعليق 16 دولة تمويل الأمم المتحدة لوكالة اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم الأونروا بسبب مزاعم بأن عشرة من موظفيها شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

ورد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء القطري عرض أي تمويل جديد للأونروا: "أعتقد أن مسألة التمويل الإنساني تمت مناقشتها في جو إيجابي للغاية وسأترك الأمر عند هذا الحد".

ويزعم ملف من المفترض أن إسرائيل نشرته أن 12 موظفا في وكالة الأمم المتحدة شاركوا في هجوم حماس على اسرائيل في السابع من أكتوبر، وتزعم الادعاءات أن أحد الرجال الـ 12 المتورطين كان مدرسًا في الأونروا متهمًا بالتسلح بصاروخ مضاد للدبابات، بينما اتُهم مدرس آخر بتصوير رهينة أثناء احتجازه في 7 أكتوبر.

ومن بين موظفي الأونروا الـ 12 المتهمين بالمشاركة في مذبحة 7 أكتوبر، كان سبعة منهم مدرسين، واثنان مستشارين تربويين، وآخرون كانوا مديري مستودعات المساعدات الإنسانية.

أمريكا تهدد باستخدم حق الفيتو ضد الجزائر لمنع إدانة إسرائيل

وهددت المندوب الامريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر يطالب بوقفالحرب لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت غرينفيلد إن مشروع قرار الجديد بشأن الأزمة الذي اقترحته الجزائر "يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ما يعرقل الجهود الدبلوماسية الشاملة والمستمرة" لتأمين إطلاق سراح الأسرى، وتأمين هدنة إنسانية ممتدة، يحتاجها بشدة المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة.