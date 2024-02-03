السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لضمان أمن الشرق الأوسط

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على المدى الطويل.

وأضاف سوليفان - في مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية - أن "المستقبل في الشرق الأوسط الذي يجلب السلام والأمن للمنطقة ولإسرائيل يبدأ مع قيام الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "حل الدولتين يجب أن يترافق مع ضمان أمن إسرائيل من خلال دمجها في المنطقة إلى جانب جيرانها".

وأوضح سوليفان أن الولايات المتحدة عملت على هذا الهدف قبل أحداث 7 أكتوبر.

ولفت سوليفان إلى أن "الوصول لذلك يحتم علينا إنهاء الحرب في غزة بطريقة تحمي أمن إسرائيل.. وهذا يبدأ بالوصول إلى صفقات الرهائن".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الولايات المتحدة تعمل على "دفع الدبلوماسية القوية المبدئية عبر العمل مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل لاتفاق يعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة".

وتضغط واشنطن أيضا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخروج بخطة لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

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