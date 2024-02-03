استطلاع: نصف الأمريكيين يعتبرون أن اسرائيل "تجاوزت حدها" فى حربها على غزة

أظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، أن أكثر من نصف البالغين الأمريكيين اعتبروا أن اسرائيل "تجاوزت حدها"، في حربها على غزة.

ووفقًا لاستطلاع جديد أجرته الوكالة مع مركز “NORC” لأبحاث الشؤون العامة، أن حوالي نصف البالغين الأمريكيين يشعرون بقلق بالغ، ويعتبرون أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت الحدود، ويقول 36% منهم إن الولايات المتحدة لا تدعم الفلسطينيين بما فيه الكفاية، بينما تقول نسبة مماثلة من المستطلعين ذلك بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفيما يتعلق بانتماءات المستطلعين، أظهر الاستطلاع أن 33% من الجمهوريين و52% من المستقلين و62% من الديمقراطيين يقولون إن إسرائيل تجاوزت الحدود.