الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أسوشيتد برس" تكشف أسباب رفض دعوى تلزم بايدن بوقف قصف غزة

بايدن
بايدن

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن رفض قاضي محكمة جزئية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى تلزم إدارة الرئيس  جو بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف قصف قطاع غزة.

القاضي: ليست لدىّ سلطات للفصل في هذه المسألة وتصرفات إسرائيل قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية

وقال القاضي جيفري وايت إنه ليست لديه سلطة قضائية للفصل في هذه المسألة، لكنه وجه انتقادات شديدة للإدارة، لافتًا إلى أن تصرفات إسرائيل قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

واستمع "وايت" لشهادة يوم الجمعة الماضي، بمحكمة اتحادية في أوكلاند بالدعوى القضائية غير العادية التي تم رفعها في نوفمبر، نيابة عن منظمات حقوق إنسان فلسطينية وأشخاص كان أفراد عائلاتهم بين أكثر من 26 ألف شخص قتلتهم القوات الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

وطالبت الدعوى بإصدار أمر يطلب من بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، الالتزام بواجبهم لمنع، وليس أكثر، الإبادة الجماعية التي تتكشف للشعب الفلسطيني في غزة.

انتقاد الإدارة الأمريكية

وقد رفض وايت إصدار أمر قضائي أولي، ورفض القضية، لكنه انتقد الإدارة، فكتب: هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة، هذه هي واحدة من تلك الحالات، وأقرّ بوجهة نظر مقيمي الدعوى وهي أنه من المعقول أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، مناشدًا البيت الأبيض دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار العسكري ضد الفلسطينيين في غزة.

 

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باحث: إسرائيل تضغط على الفلسطينيين بسلاح منع المساعدات

 

 

ولاية كاليفورنيا ا سلطة قضائية غزة الإبادة الجماعية إسرائيل

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