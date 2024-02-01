الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف جنوب لبنان

قصف جنوب لبنان
قصف جنوب لبنان

قصف جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الخميس، جبلين في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاحتلال استهدف صباحا من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة بنيران رشاشاته الثقيلة جبلي اللبونة والعلام.

وأشارت إلى أن العدو الإسرائيلي أطلق، مساء أمس الأربعاء، عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف ورميش، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المزروعات وأشجار الزيتون والصنوبر وتضرر شبكة المياه، وأطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور.

ووفق الوكالة، أدت غارة مساء على بلدة بيت ليف إلى تدمير منزل وارتقاء شهيد نعته لاحقًا المقاومة الإسلامية.

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الاحتلال يواصل استهداف مستشفى الأمل وحصاره لليوم الـ11 على التوالي

النزوح في اتجاه المناطق الآمنة اللبنانية

ولفتت الوكالة إلى أن قضية النزوح في اتجاه المناطق الآمنة اللبنانية، وبخاصة في منطقة صور، ما زالت ترمي بثقلها الكبير على اتحاد بلديات صور والبلديات في قضاء صور، فيما لم تعتمد الأقضية اللبنانية الأخرى مراكز استقبال النازحين سوى مركز في منطقة الغازية.

بنيران رشاشاته جبلي العدو الإسرائيلي المناطق الآمنة اللبنانية النزوح

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