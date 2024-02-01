الاحتلال يواصل استهداف مستشفى الأمل وحصاره لليوم الـ11 على التوالى

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن أن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الخميس، ساحات مستشفى الأمل، للمرة الثالثة، وتمركزت فيها، وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها، قبل أن تنسحب لاحقًا.

وأوضح الهلال الأحمر، أن المستشفى تعامل يوم أمس مع 12 شهيدًا، من بينهم موظف ومتطوع في الجمعية، بالإضافة إلى 6 إصابات، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

الاحتلال يطلق النار على المستشفى ومبانيها والرصاص يخترق 5 مركبات

وأشار إلى أن إطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيها، أدى إلى اختراق الرصاص خمس مركبات، من بينها ثلاث مركبات إسعاف.

الاحتلال يستهدف مستشفى الأمل

وتواصل قوات الاحتلال استهداف مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وحصاره، لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرك في محيطه.

وبحسب الهلال الأحمر، فقد شدد الاحتلال حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضع 100 كادر طبي و 7000 نازح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء في رعب وقلق دائمين.

سلسلة غارات جوية ومدفعية مكثفة على خان يونس

ويشن جيش الاحتلال منذ الإثنين الماضي، سلسلة غارات جوية ومدفعية مكثفة على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.

يُذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 26900، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.

إغلاق مدخل بلدة سنجل

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيس لبلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن الاحتلال أغلق مدخل القرية الرئيس، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين في الدخول والخروج منها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الاحتلال كان قد أغلق عدة مرات مدخل القرية، خلال الفترة الماضية.