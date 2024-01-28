تجدد الغارات والقصف المدفعى الإسرائيلى على بلدات فى جنوب لبنان

تجددت اليوم الأحد، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية شنت فجرًا غارة مستهدفة تعاونية يملكها المواطن بلال غيث لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية، فضلًا عن تضرر المباني المجاورة.

وأضافت أن الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا تتعرض منذ صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطع.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت الليلة الماضية، عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعلى جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي

وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى نهر الليطاني، والقرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في الجنوب.

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل، ومنذ ذلك الوقت تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا يوميًا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وأعلن الجناح المسلح لحركة حماس، المتحالف مع حزب الله اللبناني وله عناصر في لبنان، عن أنه أطلق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل ردًا على الحرب في غزة، مؤكدًا مقتل أحد مقاتليه في لبنان.

ومطلع يناير الجاري، قتلت إسرائيل، صالح العاروري، القيادي بحماس في ضربة بطائرة مسيرة استهدفت الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، معقل حزب الله، الذي توعد بالرد على تلك الضربة.

ومنذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، قتل أكثر من 190 شخصًا في لبنان، بينهم 141 عنصرًا من حزب الله وأكثر من 20 مدنيًا بينهم 3 صحفيين، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس.