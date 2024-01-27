السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجدد الغارات والقصف الإسرائيلى على جنوب لبنان

لبنان
لبنان

تجددت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن الطائرات الحربية شنت غارات على جبل بلاط قرب بلدة الجبين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفا، والهبارية، وبليدا، ومجدل زون، والجبين، وحولا، والناقورة وعيتا الشعب.

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تسلل طائرة مُسيّرة وصفارات إنذار تدوى.. ماذا يحدث فى المستوطنات قرب حدود لبنان؟

وكانت مدفعية الاحتلال قصفت خلال الليلة الماضية أطراف بلدات القطاعين الغربي والأوسط المتاخمة للخط الأزرق تزامنًا مع إطلاق الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم التوت وعلما الشعب، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

 

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل استهداف حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله عن استهداف تمركزات إسرائيلية، بالصواريخ، بموقعي جل العلام والعباد جنوب لبنان، مؤكدًا إلحاق إصابات مباشرة بها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكشفت قناة "القاهرة الإخبارية" عن آخر تطورات الأوضاع في لبنان، حيث دوت صفارات الإنذار مجددًا في الجليل الأعلى تحسبا لتسلل طائرة مُسيّرة من لبنان.

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تجدد القصف المدفعى الإسرائيلى على جنوب لبنان

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة جنوب لبنان.

الغارات جنوب لبنان الطائرات الحربية مدفعية الاحتلال الناقورة

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