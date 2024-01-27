تسلل طائرة مُسيّرة وصفارات إنذار تدوى.. ماذا يحدث فى المستوطنات قرب حدود لبنان؟

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية" آخر تطورات الأوضاع في لبنان، حيث دوت صفارات الإنذار مجددًا في الجليل الأعلى تحسبا لتسلل طائرة مُسيّرة من لبنان.

كما استهدفت مدفعية الاحـتلال الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة جنوب لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي قرب حدود لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت منطقة قريبة من مارون الراس جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" عن أنه استهدف اليوم تجمعًا وثكنة للجيش الإسرائيلي.

حزب الله يستهدف تجمعًا وثكنة "معاليه غولان" الإسرائيلية

وجاء في بيان لـ"حزب الله": إنه عند الساعة 08:10 استهدف مقاتلوه تجمعًا ‏لجنود من الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، مضيفًا: عند الساعة 01:00 استهدف مسلحو حزب الله ثكنة ‌‏"معاليه غولان" الإسرائيلية بصواريخ "فلق 1" وحققوا فيها إصابات مباشرة.

كما نشر "حزب الله" اللبناني فيديو يحتوي على مشاهد من عملية استهدافه قبة تجسسية في موقع جل العلام التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأسلحة صاروخية خاصة، وتم تصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.