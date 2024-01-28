بعد إنهاء خدمات 9 من موظفى الأونروا.. جوتيريش يناشد الحكومات الاستمرار فى دعم الوكالة

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات إسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

استمرارية عمليات الأونروا

وأوضح جوتيريش في بيان: فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضًا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا.

وأضاف جوتيريش في البيان: الأفعال الشنيعة التي قد يكون ارتكبها هؤلاء الموظفون يجب أن تكون لها عواقب، لكن يجب عدم معاقبة عشرات آلاف الرجال والنساء الذين يعملون لحساب الأونروا، الكثير منهم في بعض من أخطر الظروف للعاملين في المجال الإنساني.

وأكد يجب تلبية الحاجات الملحة للسكان اليائسين الذين يقدمون الخدمات لهم.

وشدد على أن مليوني مدني في غزة يعتمدون على مساعدة الأونروا الحيوية لاستمراريتهم لكن التمويل الحالي للأنروا لن يسمح بتلبية كل الحاجات في فبراير.

وأكد جوتيريش ورود أسماء 12 موظفًا من الأونروا في الاتهامات الإسرائيلية التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقًا فيها.

وأوضح أن تسعة منهم طردوا وقتل واحد فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين.

الدول المانحة للأونروا

وأعلنت عدة دول مانحة رئيسية للأونروا عن أنها ستعلق مؤقتًا تمويلها الحالي أو المقبل جراء هذه الاتهامات بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا.

ونددت حماس بـالتهديدات الإسرائيلية ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الدولة العبرية.

وأدّى الهجوم الذي شنّته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصًا في إسرائيل.

وردًا على ذلك، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على حماس وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26257 قتيلًا، غالبيّتهم من النساء والأطفال والفتية، وفق وزارة الصحّة التابعة لحماس.