الهلال الأحمر الفلسطينى: نفاد مخزون الأكسجين فى مستشفى الأمل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن نفاد مخزون الأكسجين في مستشفى الأمل في خان يونس، بسبب استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت الجمعية، عبر حسابها بموقع "إكس"، من خطورة عدم تمكن الأطباء من إجراء العمليات الجراحية في مستشفى الأمل بخان يونس جراء نفاد الأكسجين.

وأشارت إلى العمل على التنسيق مع الصليب الأحمر لبحث إمكانية توفير ممر آمن لجلب أسطوانات الأكسجين لمستشفى الأمل بخان يونس.

الطائرات الإسرائيلية تقصف مناطق قطاع غزة

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ114 من الحرب، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدًا و310 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26257 شهيدًا و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شرسة بحق النازحين من خان يونس.

وأقامت نقاط تفتيش مزودة بكاميرات غرب المخيم، ويتم من خلالها اعتقال الشباب جميعهم لعدة ساعات قبل أن يتم نقل بعضهم إلى المعتقلات جنوب قطاع غزة.

وفي خان يونس أيضًا استشهد 16 مواطنًا على الأقل خلال الـ12 ساعة، ووصلوا إلى مستشفى ناصر ومستشفى الأوروبي بخان يونس.

قصف المناطق الغربية من خان يونس

وتركز القصف في المناطق الغربية من خان يونس لا سيما محيط مستشفى ناصر.

وارتقى شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا على شارع البحر غربي خان يونس.

وارتقى شهيد ووقعت 4 إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منطقة جورة العقاد في خان يونس.

وتعرضت خزانات المياه بمجمع ناصر الطبي للتلف والأعطال نتيجة الشظايا ونيران المسيرات الإسرائيلية.

وأدى تلف خزانات المياه إلى تسرب المياه إلى المباني وقسم العناية المركزة ونقص المياه في مركز غسيل الكلى دون أن يتمكن الطاقم الفني من إصلاح الأعطال التي لحقت بخزانات المياه فوق أسطح مجمع ناصر الطبي.

ودمرت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بطن السمين وفيران النجار جنوب مدينة خان يونس.

وفي رفح قصفت المدفعية عدة مناطق شرق المحافظة.