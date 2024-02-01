الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار مقابل الرهائن

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  لن يوافق على اتفاق جديد محتمل لوقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن "بأي ثمن". 

وأضاف  رئيس الوزراء الإسرائيلي، لدينا خطوط حمراء، مكررًا تصريحات سابقة بأن إسرائيل لن تنهي الحرب، ولن تسحب قواتها من قطاع غزة ولن تطلق سراح "آلاف الإرهابيين" من السجون الإسرائيلية مقابل صفقة رهائن.

رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي أبلغ وزراء حكومة الحرب  بالملامح الرئيسية لاتفاق محتمل

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، أبلغ رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي ديفيد برنياع، وزراء حكومة الحرب يوم الإثنين بالملامح الرئيسية لاتفاق محتمل، ويشمل ذلك إطلاق سراح 35 رهينة من الإناث والمرضى والجرحى والمسنين في مرحلة أولى يتوقف فيها القتال لمدة خمسة أسابيع.

وسيتبع ذلك وقف إطلاق نار آخر لمدة أسبوع، سيحاول خلاله المفاوضون أيضًا إطلاق سراح الشبان والرهائن، الذين تصفهم حماس بأنهم جنود.

 

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مسودة وقف إطلاق النار

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن مسودة وقف إطلاق النار التي تم التفاوض عليها في باريس تنص على إطلاق سراح جميع المدنيين المختطفين من إسرائيل في البداية خلال وقف إطلاق النار المحتمل لمدة ستة أسابيع.

ووفقًا للتقرير، سيتم إطلاق سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل كل رهينة إسرائيلي. وقالت الصحيفة إنه لا يزال من غير الواضح من هم السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم ومن سيحدد ذلك.

وحتى مساء الأربعاء، لم ترد حركة حماس بعد على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لتايمز أوف إسرائيل ومن المتوقع أن ترسل حماس ردها عبر قطر.

وفي وقت سابق دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب مزاعم بأن عددًا من موظفي الوكالة متورطون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

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