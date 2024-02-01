مدمرة يابانية تغادر إلى خليج عدن فى مهمة لمكافحة الهجمات على السفن

غادرت مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية البلاد، اليوم الخميس، للقيام بعمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن، في ظل استمرار الهجمات التي تتعرض لها السفن بالمنطقة على أيدي الحوثيين في اليمن.

مكافحة القرصنة فى المنطقة

وكشفت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه" عن أن المدمرة "سازانامي" ستحل محل مدمرة أخرى تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، وهي "أكيبونو"، التي تقوم في الوقت الحالي بمهمة لمكافحة القرصنة في المنطقة.

وغادرت "سازانامي"، وعلى متنها طاقم من 206 أفراد، من قاعدتها في كوري بمقاطعة هيروشيما، اليوم الخميس، حيث يضم طاقمها أعضاء من قوات خفر السواحل اليابانية.

ومن المقرر أن تحل "سازانامي" محل المدمرة "أكيبونو"، بحلول منتصف مارس تقريبا، حيث ستبدأ مهمتها التي تستغرق مدتها نحو أربعة أشهر.

الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات الحوثيين

وفي وقت سابق، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعتزم إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر خلال ثلاثة أسابيع للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات الحوثيين في اليمن.

وأضاف "بوريل" أنه يتوقع أن يقر وزراء خارجية الكتلة الأوروبية المهمة عندما يجتمعون في 19 فبراير.

ويقول مسئولون إن سبع دول في الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم سفن أو طائرات ضمن المهمة. وتعهدت بلجيكا بالفعل بإرسال فرقاطة، ومن المتوقع أن تفعل ألمانيا بالمثل.

وشن الحوثيون حملة متواصلة من الهجمات بطائرات مُسيّرة وصواريخ على سفن تجارية ردا على الهجوم الإسرائيلي في غزة ضد حماس، والذي بدأ في أكتوبر.

قصف أهداف لجماعة الحوثيين

وفي الأسبوع الماضي، قصفت القوات الأمريكية والبريطانية عدة أهداف في ثمانية مواقع يستخدمها الحوثيون، وكانت هذه هي المرة الثانية التي يشن فيها الحليفان ضربات انتقامية منسقة ضد قدرات الحوثيين الصاروخية.