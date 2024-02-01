الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: إسرائيل تضغط على الفلسطينيين بسلاح منع المساعدات

المساعدات
المساعدات

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قطاع غزة يشهد كارثة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن نسبة النزوح من قطاع غزة وصلت إلى حوالي 80% خصوصًا من مناطق الشمال باتجاه الجنوب.

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن الاحتلال دمّر 80% من البنى التحتية الأساسية لقطاع غزة، ووفقًا لوصف العديد من الدوائر الأممية فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية جعلت قطاع غزة غير صالح للحياة، وبالتالي كان الحراك الدولي يركز خلال الأيام الماضية على الملف الإنساني باعتباره أولوية كبيرة الآن ومستهدفًا رئيسيًا.

 كما أشار إلى أن إسرائيل توظف الملف الإنساني كأحد أسلحة الضغط على الشعب الفلسطيني، سواء من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض مناطق قطاع غزة مع عرقلة دخول المساعدات بشكل عام.

المنظومة الدولية لا تخلو من التناقضات فيما يخص الملف الإنساني في قطاع غزة

وأكد "فوزي" أن المنظومة الدولية لا تخلو من التناقضات فيما يخص الملف الإنساني في قطاع غزة، متابعًا: "هناك جهود من الأمم المتحدة وبعض الأطراف العربية وعلى رأسها مصر للتعامل بجدية مع الملف الإنساني في غزة، في الوقت الذي تنساق فيه بعض الدول الغربية وراء السردية الإسرائيلية الكاذبة الباطلة".

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