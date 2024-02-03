السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العسومى يلتقى مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية

العسومي
العسومي

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، بمقر  البرلمان العربي .

وقف عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي

وأطلع مندوب دولة فلسطين رئيس البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، والتحركات على المستوى الدولي لوقف عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، مقدمًا الشكر لرئيس البرلمان العربي على جهوده والدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي لنصرة فلسطين.

من جانبه، أكد العسومي استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية على كل المستويات وفي كل المحافل الدولية، باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

وأشار العسومي إلى مواصلة تحركات البرلمان العربي مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس البرلمان العربي على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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وزير الخارجية ونظيره النرويجى يؤكدان أهمية حشد الدعم الدولى لإدخال المساعدات إلى غزة بأسرع وقت

وزير خارجية فرنسا يصل الشرق الأوسط لبحث وقف إطلاق النار 

ويصل وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى الشرق الأوسط اليوم، في أول زيارة له إلى المنطقة منذ توليه منصبه في 11 يناير الماضي، ومن المقرر أن تشمل جولته التي تستغرق أربعة أيام، القاهرة وعمان وتل أبيب ورام الله وبيروت، علمًا أن سلفه كاثرين كولونا زارت إسرائيل مرتين منذ 7 أكتوبر، الأولى في 15 أكتوبر، ثم في 17 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن الغرض من رحلة الوزير سيكون "العمل نحو وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإقناع الأطراف بإعادة فتح منظور سياسي".

وأضاف لوموان، وفقًا لما نقله موقع "المونيتور" الأمريكي، أن سيجورنيه سيواصل تعاون فرنسا مع مختلف الجهات الفاعلة، مسترشدًا بخطة الركائز الثلاثية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أعلن عنها الزعيم الفرنسي عندما زار المنطقة آخر مرة، وتشمل الركائز الثلاث الحاجة الملحة إلى توسيع المساعدات الإنسانية لغزة، ومواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك تحييد تهديد حماس، وتعزيز الأفق السياسي للفلسطينيين من خلال التحرك نحو حل الدولتين.

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