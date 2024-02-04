الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 10 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال لعدة مناطق بغزة

شهداء في غزة
شهداء في غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال، مساء الأحد، جراء تواصل غارات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة.

واستشهد 7 مواطنين علي الأقل وأصيب آخرون في منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا.

txt

محلل سياسى فلسطينى يكشف تفاصيل المفاوضات حول الهدنة فى غزة

كما استشهد 3 مواطنين جراء استهدافهم من قبل طائرة مسيرة بين مفترقي السرايا والطيران وسط مدينة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الرمال.

وأطلق طيران الاحتلال النار بشكل كثيف شرق مخيم البريج وسط القطاع فيما شهد شارع البركة في دير البلح قصفا إسرائيليا، كما أغارت طائرات الاحتلال على محيط مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

txt

فقد سنة دراسية.. أبرز خسائر التعليم في غزة بسبب الحرب

ولليوم الـ121 يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا مخلفا أكثر من 27،365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66،630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.

الفلسطينيين الغارات الإسرائيلية قطاع غزة دير البلح قصف إسرائيلي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة تعديل تخفيف الأحمال فى رمضان

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين