استشهاد 10 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال لعدة مناطق بغزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال، مساء الأحد، جراء تواصل غارات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة.

واستشهد 7 مواطنين علي الأقل وأصيب آخرون في منطقة الحكر بدير البلح وسط القطاع، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا.

كما استشهد 3 مواطنين جراء استهدافهم من قبل طائرة مسيرة بين مفترقي السرايا والطيران وسط مدينة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الرمال.

وأطلق طيران الاحتلال النار بشكل كثيف شرق مخيم البريج وسط القطاع فيما شهد شارع البركة في دير البلح قصفا إسرائيليا، كما أغارت طائرات الاحتلال على محيط مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة.

ولليوم الـ121 يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا مخلفا أكثر من 27،365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66،630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.