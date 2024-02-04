الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اشتباكات وقصف مدفعي عنيف بمحيط "الهلال الأحمر الفلسطيني" بخان يونس

غزة
غزة

أفادت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء قبل قليل، بوقوع اشتباكات وقصف مدفعي عنيف في محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي خان يونس.

ووصل شهيدان لمستشفى غزة الأوروبي بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين حاولوا الوصول لمنازلهم في منطقة التحلية وسط خانيونس جنوب القطاع.

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وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة نازحين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار بيان الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن مصير زملائنا الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة "هند" في قطاع غزة لا يزال مجهولًا منذ 7 أيام، بالإضافة إلى أن كمية الوقود المتوافرة في مستشفى الأمل تكفي لتشغيله أسبوع واحد فقط، ونواجه شُحًّا في أدوية الأمراض المزمنة.

10 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في دير البلح

كما سقط  10 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزلين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن قطاع غزة يتعرض لـ"محرقة" حقيقية، حيث يستهدف الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين، ويواصل استهداف أطقم الإسعاف، ولا يسمح بالوصول لمناطق القصف.

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أكد العقاد، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه تم انتشار الأوبئة بشكل كبير بسبب تعفن الجثامين تحت ركام الأبنية وفي الشوارع بالقطاع، منوهًا بأن العدوان الإسرائيلي ينذر بكارثة صحية هائلة في القطاع.

وأشار مدير مستشفى غزة الأوروبي إلى أن كثيرا من المستشفيات بالقطاع خرج من الخدمة، ولا توجد أماكن بالمستشفيات للمصابين.

وقال د.صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، يعيشون حالة دمار شامل وحركة نزوح كبيرة بقطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

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