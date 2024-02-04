محلل سياسى فلسطينى يكشف تفاصيل المفاوضات حول الهدنة فى غزة

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن المفاوضات الجارية الآن حول وقف إطلاق النار بغزة كل الأطراف المقاتلة تعلي سقفها فبنيامين نتنياهو يقول إنه لن يوقف إطلاق لنار ولن يفرج عن الأسرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الفصائل الفلسطينية تطالب بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة كاملة، وإطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينين، مؤكدًا أن المطلوب الحالي هو وقف إطلاق النار، وهدنة لمدة 45 يومًا وتكثيف إدخال المساعدات لغزة ومعالجة الحالات الإنسانية.

الموقف الفرنسي داعم للموقف المصري

وأشار إلى أن وزير خارجية بريطانيا قال إنه يجب الاعتراف بدولة فلسطين ولكن هذا ليس في الأجندة الأمريكية الآن، موضحًا أن الموقف الفرنسي داعم للموقف المصري، ولكن يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.