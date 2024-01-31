حماس تنفى بدء الهدنة فى غزة السبت المقبل.. وتؤكد: لدينا ملاحظات على الشروط

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء الأربعاء، إن المفاوضات مع إسرائيل تتضمن الوصول لصيغة لالتزام الاحتلال.

وأضاف حمدان، في تصريحات تليفزيونية: "ندرس مع مختلف قوى المقاومة ورقة التفاهم لنبلور ردا موحدا نقدمه للوسطاء"، معتبرًا أن حماس لن تسمح لإسرائيل بالحصول على مكاسب عبر المفاوضات السياسية، بعد فشلها في الحصول عليها بالحرب والعدوان.

كما أشار إلى أن الحركة لازالت تدرس الورقة المقدمة فيما يخص صفقة التبادل، مضيفًا: "كما أن لدينا ملاحظات جوهرية على هذه الورقة".

ونفى ما تردد عن بدء الهدنة يوم السبت المقبل، قائلًا: "لا هدنة يوم السبت ولازلنا ندرس ورقة صفقة التبادل ولدينا ملاحظات جوهرية عليها".

وكان قال مصدر إسرائيلي لشبكة إن بي سي، اليوم الأربعاء، إن هناك مؤشرات قوية على تقدم المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.